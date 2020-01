Coronavirus, gli scienziati: non è partito da un serpente (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il dottor David Robertson dell’Università di Glasgow smentisce la tesi fin qui sostenuta. Non ci sono a suo parere prove del coinvolgimento di serpenti per il Coronavirus. Arrivano nuove e interessanti teorie che riguardano la diffusione del Coronavirus. Fin dai giorni in cui è partita questa epidemia, si è subito pensato alle cause da cui … L'articolo Coronavirus, gli scienziati: non è partito da un serpente proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

RaiNews : Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronavirus - RaiNews : Salgono a quattro, con #Wuhan, le città cinesi messi in quarantena #virus #coronavirus #Cina - Agenzia_Ansa : Sale il rischio in Europa per il #virus cinese. In Italia allertati i medici di famiglia, specie quelli delle grand… -