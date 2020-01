Amici, Nicolai Gorodiskii e Matteo Cogliandro sono i nuovi ballerini (Di venerdì 24 gennaio 2020) Amici 19, due nuovi ballerini nella scuola a un passo dal Serale: Nicolai e Matteo si uniscono alla classe Ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici 19, che vedremo in onda domani. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese, perché a un passo dal Serale succederà di tutto. Le … L'articolo Amici, Nicolai Gorodiskii e Matteo Cogliandro sono i nuovi ballerini proviene da Gossip e Tv. gossipetv

_LaSimo : Se è proprio lui quel Nicolai, ciao ciao Javier! Nicolai è strepitoso!!! Javier Riceverà una bella lezioncina da pa… - gindaofficial : NICOLAI CHE ENTRA AD AMICI DOPO LO SBROCCAMENTO DI JAVIER #amici19 - Marco_Nicolai : RT @teatrolafenice: ?? «L’ozio non è il non far nulla. L’ozio è essere liberi di fare qualsiasi cosa» (Floyd Dell). Buona domenica, amici!… -