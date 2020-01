Virus cinese, l'ultimo volo da Wuhan prima della quarantena atterrato a Roma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lavinia Greci I passeggeri in arrivo dalla città cinese, epicentro del coronaVirus, sono stati sottoposti a test e controlli appena arrivati in Italia. Passati in una apposita stanza, uno scanner ha misurato loro la temperatura Quello che, fino a qualche giorno fa, era considerato un Virus misterioso proveniente dalla Cina ha, oggi, un nome e delle caratteristiche ben precise. Simile alla Sars, il coronaVirus, che in queste ore ha provocato 25 decessi e centinaia di contagi in diverse parti del mondo, ha messo in allerta pandemia aeroporti e scali internazionali. Partito dalla città di Wuhan, dove si stanno valutando tutte le ipotesi relative al contagio e, soprattutto, de che cosa sia dipesa la diffusione della patologia, il 2019-nCoV sta spaventando i cittadini di ogni latitudine. Il caso di Bari Da ieri, infatti, la città cinese coinvolta è isolata: da Wuhan, infatti, non ... ilgiornale

