Virus Cina, l’allarme dell’Oms: «Diffusione più rapida di quanto pensassimo». Sono quattro le città sotto quarantena (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il coronaVirus di Wuhan che ha già contagiato più di 600 persone si diffonde più facilmente da persona a persona di quanto si pensasse. Lo riferisce un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), citato dalla Cnn. «Ora stiamo assistendo alla Diffusione di seconda e terza generazione», ha affermato il dottor David Heymann, presidente della commissione dell’Oms che sta raccogliendo dati sul Virus. La terza generazione significa che qualcuno che è stato infettato dopo aver maneggiato animali al mercato di Wuhan, in Cina, ha diffuso il Virus a qualcun altro, che poi lo ha diffuso a una terza persona. Inizialmente il Virus sembrava diffondersi solo attraverso un contatto molto stretto che in genere si verificava all’interno di una famiglia, come abbracciare, baciare o condividere posate, ha spiegato Heymann. Ora si stanno ... open.online

