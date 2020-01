Uomini e Donne oggi, nulla da fare per Armando: tutti sotto accusa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Uomini e Donne oggi, Armando Incarnato ancora sotto accusa: Gianni vede il cellulare di Veronica, Tina si scaglia contro Janet oggi Uomini e Donne vede nuovamente protagonista Armando Incarnato del Trono Over. La puntata di ieri prosegue con il cavaliere napoletano al centro dello studio insieme alla sua ex fidanzata Janet. Quest’ultima, ricordiamo, vuole aiutare … L'articolo Uomini e Donne oggi, nulla da fare per Armando: tutti sotto accusa proviene da Gossip e Tv. gossipetv

