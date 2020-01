Striscia la Notizia, il sondaggio sul conduttore ideale del GF Vip: Simona Ventura batte Signorini e la d'Urso (Di giovedì 23 gennaio 2020) Striscia la Notizia ha pubblicato nella serata di martedì 21 gennaio i risultati parziali del sondaggio su chi sarebbe il conduttore ideale per il Grande Fratello Vip. Piero Chiambretti a #CR4 - La Repubblica delle Donne rilancia il sondaggio e mostra come al momento la più votata è Simona Ventura c liberoquotidiano

horrorvaacuii : RT @HipDem: Striscia la notizia sta al giornalismo come freeda sta al femminismo - irene_gallina : RT @HipDem: Striscia la notizia sta al giornalismo come freeda sta al femminismo - xdanvrsrule : RT @HipDem: Striscia la notizia sta al giornalismo come freeda sta al femminismo -