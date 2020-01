Sesto Fiorentino: tenta truffa dello specchietto. 63enne denunciata con un minore (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una pattuglia della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino è intervenuta in via dell’Olmo dove una donna ed un giovane, a bordo di un’utilitaria nera, avevano tagliato la strada ad un’ignara automobilista accusando quest’ultima di averla urtata durante un sorpasso. Si trattava di un tentativo per guadagnare un risarcimento per le vie brevi poiché di fatto, il sinistro stradale sarebbe stato simulato firenzepost

