Sci alpino, startlist e pettorali di partenza superG Kitzbuehel 2020: programma, orario e tv (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si trasferisce in un’altra delle sue località storiche. Infatti domani comincia la tre giorni di gare in quel di Kitzbuehel. Si parte con il superG previsto alle ore 11.30 (diretta tv su Eurosport e su Rai Sport+ HD). Solo i più grandi velocisti hanno vinto a Kitzbuehel e purtroppo non ci sarà colui che ha dominato la Streif nelle ultime stagioni. Dominik Paris ha trionfato per quattro volte in carriera sul tracciato austriaco, ma proprio un giorno prima della prove cronometrate si è rotto il crociato, mettendo fine alla sua stagione. Termina in questo modo anche il duello a distanza con Beat Feuz. Lo svizzero è ormai lanciatissimo verso la conquista della coppa di discesa e l’unico rivale era proprio l’altoatesino. Feuz cerca ancora la prima vittoria in carriera su questo tracciato, ma si può considerare ovviamente tra i ... oasport

