Rayo Vallecano-Betis, Coppa del Re: news e pronostico (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rayo Vallecano – Betis giovedì ore 21:00 Dopo la schiacciante vittoria interna per 3-0 contro la Real Sociedad il Betis di Rubi giocherà stasera a Madrid nel quartiere di Vallecas, in un contesto ben abituato a partite di alto livello. Il Rayo Vallecano, a metà classifica in seconda divisione, è retrocesso l’anno scorso dopo ben sei stagioni disputate nella Liga spagnola nel decennio scorso (tra il 2011 e il 2016, e poi di nuovo nella stagione 2018-2019). Oltre che in un buon momento – tre vittorie e un pareggio nelle prime partite del 2020 – il Rayo ha qundi l’esperienza sufficiente per creare difficoltà a squadre tecnicamente più attrezzate e blasonate. Il suo allenatore, Paco Jémez, è stato a lungo uno dei più apprezzati allenatori di squadre spagnole di secondo ordine, e in passato il suo nome è persino stato accostato a quello della nazionale ... ilveggente

Deepnightpress : #RayoVallecano - #RealBetis #CopadelRey 23-01-2020: il pronostico - SimoneCanzanel1 : @Torrenapoli1 Espanyol embarba del rayo vallecano pure Ci Salviamo sicuro - Rayo_Italia : #Rosa #Plantilla Statistiche individuali dopo 24 giornate: ???? Embarba: 1922 minuti ???? Embarba: 7 gol (3 su rigor… -