Quando aveva due giorni è stato abbandonato in un cassonetto, a 29 anni è proprietario di una società che vale 62 milioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un bambino Quando aveva due giorni fu abbandonato dalla mamma in un cassonetto. Successivamente fu adottato da Nathan e Betty Figgers, che lo hanno amato tantissimo. Il ragazzo crescendo ha mostrato, fin da subito, di essere molto più avanti dei ragazzi della sua età. Infatti a dodici anni gli fu regalato un computer che non funzionava ma lui fu in grado di riparalo.. Successivamente, a soli 15 anni riusciva a fare assistenza di cloud computing. A 29 anni ha fondato un’azienda che vale 62 milioni di dollari, la Freddie FiggersImmagine: Figgers Wireless E’ stato anche in grado di inventare un localizzatore gps da inserire nella scarpe di suo padre che soffriva di l’Alzheimer, e lui racconta: “Quel software ha avuto molto successo e sono stato contattato da una società che lo ha acquistato per 2,2 milioni di dollari”. E poi ha aggiunto: “Se vedi un ... baritalianews

