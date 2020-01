Ornella Vanoni: “Le candele di Gwyenth Paltrow sul palco di Sanremo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ornella Vanoni ha stupito il pubblico di Instagram esprimendo la sua preferenza per un prodotto che Gwyneth Paltrow ha lanciato sul suo e-shop, e che lei vorrebbe vedere a Sanremo piuttosto dei soliti fiori. La cantante qualche giorno fa aveva espresso il suo parere anche su una delle polemiche più discusse del festival. Ornella Vanoni e le candele Poco tempo fa sui tabloid di tutto il mondo Gwyneth Paltrow è stata al centro di numerose polemiche per via della sua nuova candela, un prodotto che la famosa attrice Hollywoodiana ha deciso di chiamare “L’odore della mia vagina” e che, proprio per il suo nome, ha fatto discutere il pubblico di mezzo mondo. Ornella Vanoni ha ritirato fuori la questione asserendo che a Sanremo preferirebbe vedere tante candele di Gwyneth Paltrow piuttosto che i soliti fiori, e il suo post ha generato grande ilarità e stupore sul web. Intorno ... notizie

