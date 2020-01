Nuovi aggiornamenti in roll out per HONOR V30 e V30 Pro, Huawei Nova 6 e MatePad Pro (Di giovedì 23 gennaio 2020) HONOR V30 e V30 Pro, Huawei Nova 6 (5G e 4G), Nova 6 SE e il tablet MatePad Pro stanno ricevendo dei Nuovi aggiornamenti software. L'articolo Nuovi aggiornamenti in roll out per HONOR V30 e V30 Pro, Huawei Nova 6 e MatePad Pro proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

BombeDiVlad : Dani Olmo, nuovi aggiornamenti: sarà il trasferimento più costoso dei “bibitari”! Tutti i dettagli… - Nando9687 : RT @BombeDiVlad: ? #DinamoZagabria, dal #Lipsia un sacco di soldi per #Olmo? ? Sbaragliate le avversarie, nessuna menzione per il #Milan ?… - BombeDiVlad : ? #DinamoZagabria, dal #Lipsia un sacco di soldi per #Olmo? ? Sbaragliate le avversarie, nessuna menzione per il… -