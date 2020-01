Napoli, uomo freddato a colpi di pistola in una sala giochi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Era nella sala giochi in via Valente a Miano, periferia nord di Napoli, quando lo hanno crivellato di proiettili alle 7 di questa mattina. È morto così Stefano Bocchetti ex uomo del clan Lo Russo. Sul posto i carabinieri. L'articolo Napoli, uomo freddato a colpi di pistola in una sala giochi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

