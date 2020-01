Lutto nel mondo del calcio. Si schianta con l’auto e muore sul colpo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il mondo del calcio piange la notizia della scomparsa di Gianluigi Patrini, ex calciatore morto questo pomeriggio in un incidente stradale a Castelleone, in provincia di Cremona: il 66enne stava viaggiando a bordo della sua auto quando è uscito fuori strada schiantandosi contro la recinzione di una villetta. L’allarme è scattato intorno alle 14 di oggi quando è stato chiesto l’intervento dei soccorritori lungo viale Santuario: sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 insieme con gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Purtroppo però Patrini non c’era ormai più nulla da fare: l’uomo è stato dichiarato morto dal personale medico. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia sembra che l’ex calciatore abbia improvvisamente perso il controllo della sua Lancia Y prima di finire contro la recinzione di una villetta, incastrandosi tra il muro di cinta e un ... caffeinamagazine

