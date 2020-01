Luis Alberto Spinetta, la stella del rock argentino oggi avrebbe compiuto 70 anni: gli auguri di Google (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un doodle celebrativo di Google in onore di Luis Alberto Spinetta, il musicista che è considerato uno dei fondatori del rock argentino. oggi l’artista avrebbe compiuto 70 anni Chiunque, oggi, si sia recato sulla home page di Google per compiere delle ricerche in rete ha avuto modo di notare un doodle celebrativo particolare. Sfondo verde … L'articolo Luis Alberto Spinetta, la stella del rock argentino oggi avrebbe compiuto 70 anni: gli auguri di Google NewNotizie.it. newnotizie

adelphiedizioni : «Nella letteratura, il realismo è un episodio» Jorge Luis Borges intervistato da Alberto Arbasino #Arbasino90 - Cooperativa : Google dedica su 'doodle' a Luis Alberto Spinetta - Agenzia_Ansa : Il #doodle di #Google celebra Luis Alberto #Spinetta. Il grande musicista argentino viene ricordato nel giorno del… -