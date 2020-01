Le riprese di Suburra 3 stanno per concludersi? Adamo Dionisi avvistato sul set (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le riprese di Suburra 3 stanno per concludersi? Era lo scorso autunno quando Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara si sono ritrovati sul set per le riprese dei nuovi e ultimi episodi della serie Netflix ma da allora nessuna notizia è arrivata fino a noi, almeno fino a quanto momento. A quanto pare la macchina produttiva è ancora in moto e lo resterà fino al prossimo marzo quando si concluderanno le riprese e finalmente si inizierà a lavorare alla posta produzione in vista della messa in onda. Tutto rimandato al prossimo autunno quindi?Sembra proprio che i nuovi episodi di Suburra 3 possano andare in onda proprio tra settembre e ottobre su Netflix e chiudere il cerchio intorno alla lotta per i terreni di Ostia iniziata con la prima stagione di questo prequel. Chi ha visto il film omonimo sa bene che i fatti narrati dalla serie arrivano prima di quelli ma c'è già chi è pronto a pensare ... optimaitalia

riprese Suburra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : riprese Suburra