Indra: entra in indice Bloomberg su parità di genere (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Indra, una delle principali società mondiali di consulenza e tecnologia, entra nel Bloomberg Gender-Equality Index (GHG) 2020, che riconosce le aziende leader nel campo della trasparenza in relazione alle questioni di genere e alla promozione di uguaglianza e diversità tra le 6000 aziende presenti in 84 paesi e regioni del mondo. L’indice GHG, che ha incluso per la nuova edizione 325 aziende appartenenti a 50 settori in 42 paesi e regioni, monitora e valuta le prestazioni delle aziende più impegnate a sostenere l’uguaglianza di genere attraverso le sue politiche, il miglioramento della rappresentanza femminile e la trasparenza. A beneficiare di queste informazioni sono gli investitori socialmente responsabili, che richiedono sempre più questo tipo di contenuti non finanziari, contribuendo al miglioramento della relazione e alla ... meteoweb.eu

TV7Benevento : Indra: entra in indice Bloomberg su parità di genere (2)... -