Il Messaggero: su Instagram Immobile ce l’aveva con Manolas (e con Marione) (Di giovedì 23 gennaio 2020) I cani non sono rimasti cani molto a lungo. Almeno ora pare abbiano anche dei nomi. A chi si riferiva Ciro Immobile con quel post polemico su Instagram dopo la sconfitta col Napoli? Quello, appunto, dei cani che festeggiano sui cadaveri leoni eccetera eccetera? Per Il Messaggero, gli obbiettivi della frecciata, i”cani”, sono due: il difensore del Napoli Manolas, ex romanista, e “Marione”, un noto speaker tifoso (della Roma) di Radio Centro Suono Sport, una delle ormai famigerate “radio romane”. Manolas e Immobile, scrive Il Messaggero, “hanno un conto aperto dal passato, si sono incrociati sei volte al derby con Immobile che gli ha rifilato ben 4 gol in sei gare. Che salgono a 5 se si considera anche quello fatto contro il Napoli in campionato un decina di giorni fa. In Coppa Italia vince il Napoli e al fischio finale Manolas, palesando tutta la ... ilnapolista

