Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini criticato | “Non si può seguire”

Alfonso Signorini nella bufera: "Il suo GF Vip è difficile da seguire" Domani sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E ovviamente l'orario di inizio della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, salvo colpi di scena, si aggirerà intorno alle 21.40, finendo ben oltre l'1 di notte. E proprio su questi orari che oggi una lettrice del settimanale Nuovo si è molto lamentata. Difatti quest'ultima ha voluto mandare una mail a Maurizio Costanzo, il quale ha la sua rubrica sul suddetto magazine in cui parla con i lettori di Tv e dei protagonisti che la animano, volendogli far sapere il suo punto di vista: "Io vorrei seguire il GF Vip, ma è davvero difficile…Alle 21.40 inizio già a sbadigliare, e quando finisce all'1.40 io dormo già da oltre 2 ore…" Per tale ragione la signora, il cui nome è Giovanna, ha colto

