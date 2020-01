GF Vip, Fernanda Lessa ‘sparita’. E al pubblico non sfugge: “È uscita dalla porta rossa” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fernanda Lessa è stata tra i protagonisti della quinta puntata del GF Vip. Dopo gli scontri accesissimi con Antonella Elia, Alfonso Signorini l’ha chiamata in confessionale e raccontato al pubblico la difficile storia della modella brasiliana, che ha un passato da alcolista. “Quando mi sono trasferita a Torino bevevo tre bottiglie di vino al giorno e il punto più basso – ha confessato la 42enne in diretta – l’ho toccato quando ho picchiato mio marito e lì ho capito che non potevo andare avanti così”. E ancora, quando il conduttore le fa notare che l’ultima settimana nella Casa del GF Vip è stata fatta di alti e bassi: “I mie sbalzi d’umore sono dovuti al fatto che sono umana, mi manca la mia famiglia”.(Continua dopo la foto) La storia di Fernanda Lessa ha commosso il pubblico e quasi tutti i concorrenti del reality, che dal salotto vedevano e ... caffeinamagazine

zazoomnews : Fernanda Lessa “Sparita dal Grande Fratello Vip” il motivo - #Fernanda #Lessa #“Sparita #Grande - zazoomblog : Fernanda Lessa “Sparita dal Grande Fratello Vip” il motivo - #Fernanda #Lessa #“Sparita #Grande - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', Antonella Elia divide il gruppo: 'Grande errore salvare Fernanda Lessa' #novasocialnews… -