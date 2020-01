Germania, scuolabus finisce in un torrente | Morti due bambini, 5 i feriti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Due bambini sono Morti in Germania in un incidente avvenuto in Turingia, dove uno scuolabus è scivolato in un pendio per poi terminare la sua corsa in un torrente. Secondo l’agenzia tedesca Dpa e gli organi di polizia, altri cinque bambini sarebbero in “gravi condizioni” dopo l’incidente Tragedia ad Eisenach, città della Turingia in Germania, … L'articolo Germania, scuolabus finisce in un torrente Morti due bambini, 5 i feriti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

LaStampa : Germania: incidente a scuolabus, morti due bambini - fisco24_info : Germania: incidente a scuolabus, 2 morti: In Turingia, veicolo scivolato in un pendio - infoitestero : Germania, incidente a scuolabus. Almeno 2 bimbi morti e 20 feriti -