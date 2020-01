F1 | Charles Leclerc scelto dalla Ferrari per i test a Jerez sulle Pirelli da 18 pollici?

Arthur Leclerc - fratello minore di Charles - all'Accademia Ferrari : La Ferrari ha messo sotto contratto il diciannovenne Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, il compagno di Seb Vettel. Leclerc junior entra a far parte della Accademia del Cavallino. Il ragazzino, classe 2000, si è segnalato per le belle prestazioni nelle categorie minori. Ha anche vinto in For

Ferrari Driver Academy - Arriva Arthur - il fratello di Charles Leclerc : La Scuderia Ferrari ha annunciato due nuovi ingressi nel programma Driver Academy: si tratta di Dino Beganovic e Arthur Leclerc. Il monegesco è il fratello più giovane di Charles, già vittorioso in Formula 1 con la Rossa, dopo essere cresciuto proprio nella famiglia della FDA.9 allievi di tutto rispetto. Arthur Leclerc - classe 2000 - ha già corso con successo nella Formula 4 francese e quest'anno parteciperà alla Formula Regional, iniziando il ...

F1 - Charles Leclerc : “La Ferrari non sapeva - si sono un po’ arrabbiati” : Birichinata del pilota monegasco che si è lanciato con il paracadute senza chiedere l’autorizzazione alla Scuderia: “Ho pensato che se ci fossero stati dei problemi, non avrebbero avuto modo di rimproverarmi”.Continua a leggere

F1 - Charles Leclerc avvisa Sebastian Vettel : “Sono più pronto rispetto al 2019 e so dove posso migliorare” : Charles Leclerc affila le armi in vista del Mondiale di Formula Uno 2020 che, nonostante quello che si possa pensare, è molto più vicino di ciò che direbbe la data odierna. I test pre-stagionali di febbraio sono ormai all’orizzonte, la tensione inizia a salire e le prime “scaramucce dialettiche” sono ufficialmente partite. Il monegasco, per esempio, ha spiegato al sito Autosport.com i punti sui quali si è concentrato in maniera ...

F1 - Charles Leclerc : “Ho imparato tanto da Vettel - è attentissimo ai dettagli” : Charles Leclerc è stato l’ospite d’onore dell’Autosport International Show, tradizionale appuntamento che si tiene nel mese di gennaio a Birmingham (Inghilterra). Il rampante pilota monegasco ha parlato a lungo della prima stagione in Ferrari, soffermandosi anche sull’importanza che ha avuto il più esperto compagno di scuderia Sebastian Vettel nel suo processo di crescita. Nonostante alcuni screzi evidenti durante la ...

Charles Leclerc e quella passione per le moto : ecco cosa si è regalato : Il pilota della Ferrari ha commissionato un’Husqvarna Vitpilen 701 personalizzata ad un noto customizzatore francese, Bad Winners, che ha seguito tutte le sue indicazioni. L’ispirazione arriva dalla vecchia Yamaha FZS 600 Fazer, la moto preferita dal monegasco.Continua a leggere

F1 - Mondiale 2020 : Charles Leclerc verso il ruolo di leader in Ferrari. Sebastian Vettel rischia di diventare un problema : Dopo l’annuncio ufficiale da parte di Ferrari del rinnovo di contratto fino al 2024 con Charles Leclerc, sembra sempre più chiaro che sarà il monegasco il pilota di punta su cui puntare a Maranello in futuro per riportare in Italia il titolo Mondiale di Formula 1. Il nativo del Principato ha il curriculum ideale e le qualità necessarie per poter lottare ad armi pari con i top driver della griglia (Lewis Hamilton e Max Verstappen su tutti), ...

F1 - la Ferrari insiste su Lewis Hamilton : possibile Dream Team con Charles Leclerc nel 2021? : Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la Ferrari deciderà entro maggio 2020 la coppia di piloti del 2021: dopo il rinnovo siglato dal monegasco Charles Leclerc nei giorni scorsi, ad essere traballante è il seggiolino del tedesco Sebastian Vettel. Dopo un Mondiale 2019 al di sotto delle attese, ecco che la prossima stagione sarà quella della verità per Vettel, chiamato subito a partire forte ...

F1 - la Ferrari blinda Charles Leclerc : ufficiale per altri 5 anni. Con buona pace di Vettel : Ancora cinque anni in Ferrari per Charles Leclerc. Dalla scuderia di Maranello arriva la mossa che blinda il giovane pilota monegasco, che resterà legato al Cavallino fino al 2024. «Sono estremamente contento di rinnovare con la Scuderia Ferrari – ha commentato Leclerc – La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1 è stata per me un anno da sogno». Extremely happy to announce that I will ...

