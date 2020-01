Don Matteo 12: quarta puntata, anticipazioni del 30 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Don Matteo 12 ritorna su Rai 1 nella prima serata del 30 gennaio con la quarta puntata. Si intitola Onora il padre e la madre e vedrà Natalina al centro della trama. Per una volta scopriremo qualcosa di più sul passato del braccio destro della Canonica. Secondo le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 12, Anna continuerà invece ad avvicinarsi sempre di più a Sergio. Fra il Capitano e Marco è davvero tutto finito? Dove siamo rimasti Nella terza puntata di Don Matteo 12, Tommasi ritorna a Spoleto dopo aver ricevuto una botta in testa. Qualcuno lo ha aggredito e il Capitano non ha più alcuna memoria. Cecchini decide di seguire il consiglio dei medici: fare come se nulla fosse. Bianca però svelerà in seguito al Maresciallo di aver rivisto Tommaso negli ultimi mesi, mentre Lia confessa che il suo matrimonio con il Capitano non è felice. Nel frattempo, Anna continua a tenere sotto ... ilnotiziangolo

