Comunità Montana Tammaro Titerno | arrivano le dimissioni di Di Maria

Il presidente della Provincia Antonio Di Maria ha presentato questa mattina le sue dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità Tammaro/Titerno. Ad annunciarlo, attraverso una nota stampa, è lo stesso Di Maria che scrive: "Questa mia lunga esperienza alla guida dell'Ente montano, cominciata nel 2009, è stata molto positiva in quanto mi ha consentito di intrattenere una decennale, costante ed ininterrotta relazione con il territorio, le Istituzioni e i cittadini di un vasto comprensorio della Provincia di Benevento. Sono orgoglioso di aver potuto svolgere, partendo appunto da questo lembo di territorio campano in area Montana, un'iniziativa programmatica confluita nella Strategia Nazionale Aree Interne, una delle quattro aree–pilota di tutta la regione. Sono inoltre orgoglioso di essere stato promotore, tra gli altri progetti per lo sviluppo ...

