Colpo di scena al Gf Vip: arrivano le nomination palesi - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Novella Toloni A televoto ancora aperto, la produzione ha deciso di stravolgere le carte in tavola e con un comunicato straordinario ha annunciato nuove nomination palesi Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di stravolgimenti. La produzione ha deciso di cambiare le carte in tavola per animare la convivenza tra i coinquilini. Mentre il televoto tra Carlotta Mantovani e Ivan Gonzales è ancora aperto (e la sorte dei due concorrenti si conoscerà nella puntata di venerdì) nuove nomination a sorpresa sono state annunciate. Con un comunicato straordinario, la produzione ha informato i concorrenti della novità proprio mentre nella casa si stavano per spegnere le luci. Nella notte, infatti, è arrivato l'annuncio ufficiale della produzione delle nomination palesi. A leggere e spiegare il comunicato del Gf Vip sono stati Licia Nunez e Andrea Montovoli. "Non c’è più spazio per chi ... ilgiornale

