Chi è Luis Alberto Spinetta, icona del rock argentino (Di giovedì 23 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=5wscEdlj5qM Nel settantesimo anniversario della sua nascita, Google dedica il doodle di oggi, 23 gennaio, a Luis Alberto Spinetta, poliedrico musicista argentino riconosciuto come una delle più importanti figure del rock sudamericano. Nato appunto il 23 gennaio 1950 a Buenos Aires, Spinetta crebbe in una famiglia molto legata al mondo discografico e musicale, con il padre cantante di tango e alcuni zii impiegati alla Columbia. Iniziò fin da piccolo a comporre canzoni. Nel corso della sua carriera pubblicò una quarantina di album solisti o assieme ai tanti gruppi che contribuì negli anni a fondare, come Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade o Spinetta y los Socios del Desierto. Fu persino chitarrista, poeta e disegnatore, spesso venendo influenzato da numerosi artisti e pensatori come Nietzsche, Foucault, Deleuze, Sartre ... wired

