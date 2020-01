Ascolti tv mercoledì 22 gennaio 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Prime Time Su Rai 1 Il match Juventus - Roma, Quarti di Finale di Coppa Italia, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La serie L'amica geniale, in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Jason Bourne ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 #CR4 - La Repubblica delle donne ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Atlantide "Una Chiesa, due papi?” ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Italia's Got Talent, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Shall we dance? è stato visto da .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su ... blogo

SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 22 gennaio 2020 - SfideTv : #ChiVuolEssereMilionario Vediamo se indovino Darà la risposta esatta e finirà il programma e la domanda da un mili… - VirginReali : Quindi la serata in cui doveva essere posizionato era il mercoledì dove ha fatto un po' più di ascolti, lunedì e venerdì na tragedia #gfvip -