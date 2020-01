Antonella Elia, è scontro con Adriana Volpe (Di venerdì 24 gennaio 2020) Antonella Elia ha deciso di vivere la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip al cento per cento, non risparmiandosi litigi e confronti. Questa volta, ad essere vittima del suo carattere fumantino, è stata Adriana Volpe, colpevole di aver salvato dalla nomination Fernanda Lessa. La conduttrice Rai infatti, nel corso dell’ultima puntata, ha deciso di nominare Carlotta Maggiorana tutelando l’acerrima nemica della Elia con queste parole: La sua storia mi ha colpito. Può essere un ottimo modello televisivo per tante persone. Nonostante questa giustificazione, Antonella non è passata sopra al torto (secondo lei) riservatogli da Adriana, colpevole di aver fatto sfumare la possibilità di mandare al televoto la Lessa, ed ha così liquidato la collega: Non me ne importa niente di quello che pensi tu, siete stati bravi. Se pensate che il ... trendit

trash_italiano : ANTONELLA ELIA PRONTA ALLA RISSA. #GFVIP - trash_italiano : ANTONELLA ELIA IMPASSIBILE. #GFVIP - PaluzzoM : Ha vinto Fernanda?? Immagino la faccia di Antonella Elia ???? #GFVIP -