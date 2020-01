Virus Cina, Simit: “Pronta l’unità di crisi, ma epidemia sotto controllo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ancora contagi per coronaVirus in Cina: secondo il vice ministro della Commissione nazionale per la salute Li Bin, i casi accertati in tutto il Paese hanno superato quota 400 e le vittime sono salite a 9. In aumento anche i casi fuori dalla Cina, con il Virus che è stato intercettato per la prima volta anche in Australia, a Macao e negli Stati Uniti, nello stato di Washington. Quest’ultimo era appena tornato da Wuhan, il focolaio dove si è diffuso il Virus, ed è stato isolato. In merito a questi ultimi avvenimenti, l’appello di Marcello Tavio, Presidente Simit, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, e Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona. “Le nostre conoscenze in merito all’epidemia di polmonite da nuovo CoronaVirus in Cina sono in piena evoluzione. In particolare, in soli tre giorni, dal ... meteoweb.eu

