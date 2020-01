Venezia 1819, la pelle dell’elefante più costosa del mondo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Venezia è una città unica al mondo, e nel corso dei secoli ha visto accadere cose che in altre città si sarebbero risolte in maniera più semplice, o meno comica. Tra le tante vale la pena citare il tragicomico episodio del 1819, quando l’uomo era molto più ingenuo; erano tempi gloriosi in cui si potevano esporre animali e uomini al solo scopo di stupire e sedurre il pubblico pagante, come nel caso delle olimpiadi del degrado (ovviamente svoltesi negli Stati Uniti) e altri guizzi di cattivo gusto che oggi nemmeno possiamo immaginare. Durante il carnevale in Riva degli Schiavoni era tradizione esporre baracconi di legno con dentro vari casi umani – i fenomeni da baraccone, appunto – oppure animali esotici. L’ultimo giorno dell’Anno Domine 1819 era una giornata importante: l’Imperatore d’Austria Francesco I e l’intera famiglia erano in visita a ... termometropolitico

