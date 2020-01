Terremoto: scossa percepita in Calabria [MAPPE e DATI] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto è stata percepita poco fa in Calabria. Nelle ultime settimane sono svariate le piccole scosse che interessano la regione, particolarmente sismica, per cui la scossa ha destato paura nella popolazione. La scossa è stata registrata ad Albi, in provincia di Catanzaro. La magnitudo è 2.5, mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 4.1Km di profondità: si è trattato di un sisma molto superficiale e pertanto è stato avvertito dalla popolazione. Non si segnalato danni a persone o cose. Seguiranno a breve aggiornamenti live.L'articolo Terremoto: scossa percepita in Calabria MAPPE e DATI Meteo Web. meteoweb.eu

