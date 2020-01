Sgarbi contro Volo, che ha strigliato Salvini: "Andrà anche dai camorristi e dalla 'ngrandgheta" - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Francesca Galici Vittorio Sgarbi striglia Fabio Volo, che si è scagliato contro Matteo Salvini che ha citofonato a casa di una famiglia chiedendo loro se spacciavano; ne è sorta una grande polemica Si è acceso lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Fabio Volo dopo le parole pronunciate dallo scrittore in merito al gesto di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha suonato il citofono in un palazzo chiedendo a una famiglia se tra loro ci fossero degli spacciatori, come gli era stato segnalato poco prima. L'azione di Matteo Salvini è oggi al centro di una forte polemica e in tutto ciò si è inserito anche Vittorio Sgarbi, che non ha gradito quanto detto da Fabio Volo durante la puntata de Le Iene. "Perché non vai a suonare il campanello di un camorrista?", ha chiesto lo scrittore a Matteo Salvini attraverso le telecamere del programma di Italia Uno. A Fabio Volo ha risposto Vittorio ... ilgiornale

