Psg, Mbappè: «Icardi è uno dei migliori attaccanti del mondo» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Kylian Mbappè incorona Mauro Icardi: ecco le parole del talento francese sull’ex centravanti dell’Inter, passato al Psg questa estate Kylian Mbappè incorona Mauro Icardi: il talento francese, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parla dell’ex attaccante dell’Inter, passato in estate al Psg. Icardi – «È uno dei migliori attaccanti al mondo, ma è arrivato con molta umiltà, si è messo a servizio della squadra. Il suo stile è noto: lui fa gol e non pensa ad altro quando entra in area. Ha già segnato molto, dimostrando di essere un elemento importante per il PSG. Spero continui su questi ritmi perché siamo ambiziosi. Anch’io segno molto, ma non significa che voglia mettere in ombra altri miei compagni. Anzi, con Icardi c’è molta intesa, abbiamo stili di gioco complementari, lo provano gli assist che ci scambiamo. L’importante è continuare così anche ... calcionews24

SkySport : ?? L'attaccante non chiude la porta a un possibile futuro al #RealMadrid #SkyCalciomercato #Mbappé - sportli26181512 : #Notizie Mbappé: “Ronaldo è il mio idolo. Verratti quello che mi ha impressionato di più al Psg”: Kylian Mbappé a r… - TuttoMercatoWeb : PSG, Mbappe promuove Icardi: 'Grande intesa. Lui fa gol e non pensa ad altro' -