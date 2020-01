Pensioni di invalidità 2020: tutti i nuovi importi e aumenti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In aumento gli importi delle Pensioni di invalidità per l’anno 2020. Infatti, i soggetti che percepiscono una prestazione a sostegno del reddito collegata all’invalidità, riceverà quest’anno un incremento fino ad un massimo dello 0,4%. L’aumento degli importi Pensionistici è dovuto grazie al Decreto (MEF) del 15 novembre 2019, che ha perequato i predetti importi in base al valore dell’indice dei prezzi al consumo – stimato dall’Istat – per le famiglie di operai e impiegati. Gli importi relativi a ciascun trattamento sono stati confermati dall’Inps con la Circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019. >Pensioni di invalidità: quali redditi e Pensioni sono cumulabili< L’importo, però, non aumenterà per tutti indistintamente dello 0,4%, in quanto la rivalutazione dipende dall’importo dell’assegno in questione. In particolare, la rivalutazione piena si avrà unicamente per i trattamenti ... leggioggi

Mich_Caradonna : PENSIONI D'INVALIDITÀ 2020. LE SOLITE BUGIE. ECCO GLI IMPORTI. - Massimo08757340 : RT @Massimo08757340: @Mov5Stelle Voi avevate promesso di aumentare le pensioni d'invalidità ma avete creato quell'immensa boiata della PDC… - Massimo08757340 : @Mov5Stelle Voi avevate promesso di aumentare le pensioni d'invalidità ma avete creato quell'immensa boiata della P… -