Pallanuoto, Europei 2020: il tabellone delle semifinali. Programma, orari e tv (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’Italia resta fuori dal podio continentale: a Budapest, in Ungheria, sono stati fatali agli azzurri i quarti di finale degli Europei 2020 di Pallanuoto. La rassegna continentale prosegue ora con il Settebello che cercherà di conquistare la quinta piazza, cominciando dalla prossima partita di consolazione contro la Russia. In semifinale il Montenegro, carnefice del Settebello, sfiderà i padroni di casa dell’Ungheria, in una sfida che potrebbe anche mettere in palio il pass olimpico, nel caso in cui nella seconda semifinale la Spagna, che ha già staccato la qualificazione alle Olimpiadi, dovesse battere la Croazia. La gara dell’Italia sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV (che trasmetterà tutto il torneo). Di seguito il calendario completo degli Europei di Pallanuoto delle semifinali di venerdì 24 e ... oasport

RaiSport : Europei di #pallanuoto - Quarti di finale Il #Settebello affronta il Montenegro nel primo turno ad eliminazione dir… - ItaliaTeam_it : VINCE IL SETTEBELLO! ???? Agli Europei di pallanuoto l’Italia batte la Francia 10-7! RT e in acqua! ??… - voceditalia : Europei pallanuoto: Settebello saluta, testa a Tokyo -