Meghan Markle e il Principe Harry: foto

Una carrellata di immagini di Meghan Markle e del Principe Harry: i duchi di Sussex si stanno trasferendo in Canada per una loro nuova vita Meghan Markle e il Principe Harry hanno iniziato in questi giorni una nuova vita in Canada, lontani dalle luci della ribalta, con il loro piccolo Archie Harrison. Ecco alcuni scatti relativi ai loro impegni ufficiali con la Royal Family, in questi due anni in cui sono stati protagonisti delle cronache quotidiane.

