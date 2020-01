M5S: Battelli, ‘Di Maio un grande, se si deve cambiare cambi tutto’ (2) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (Adnkronos) – “In questa politica che, anche noi, abbiamo contribuito a creare, tutto va alla velocità della luce, le idee corrono, spariscono, si aggiornano, gli slogan si susseguono ed è tutto molto spietato, lo so, lo so benissimo, fare politica oggi non è cosa da deboli di cuore, da passionari e visionari. Mi sono svegliato -scrive ancora Battelli- aspettando quel che succederà oggi, un terremoto? Uno tsunami? Non lo so, ma so che il Movimento, se dovrà andare avanti anche senza Luigi, lo dovrà fare liberandosi e integrando al proprio interno le strutture di supporto, eleggendo dunque i propri responsabili”. “Se il Movimento deve cambiare allora deve cambiare tutto, non ci sto, per quello che ho vissuto, per quello che sono stati i miei ruoli, a vedere la testa di Luigi che rotola senza che nessun altro si prenda un minimo di responsabilità. Ora vedremo ... calcioweb.eu

