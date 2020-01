LIVE Italia-Montenegro 3-3 pallanuoto, Europei 2020 in DIRETTA: soffre il Settebello in avvio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO. Italia-Montenegro 3-3. 7″ Vidovic anticipa Aicardi. 1’23” GOOOLLLLLL!!!!!!! Luongo guadagna l’espulsione e poi concretizza la superiorità! Italia-Montenegro 3-3. 1’45” Beduina di Spaic neutralizzata da Del Lungo! 2’40” Gol Montenegro. Draskovic batte l’incolpevole Del Lungo. Italia-Montenegro 2-3. 2’57” Sciupa una superiorità l’Italia, che ora prende la controfuga. 3’53” Luongo colpisce la traversa sul tentativo di trasformazione! 3’54” Fallo da rigore di Draskovic su Bodegas! 5’01” GOOOOOLLLL!!!!!!! Echenique risponde ancora dalla distanza a uomini pari! Italia-Montenegro 2-2. 5’25” Gol Montenegro. Rete a uomini pari dalla distanza di Radovic. Italia-Montenegro 1-2. 5’50” ... oasport

matteosalvinimi : Il PD delle tasse pensa ai banchieri, la Lega pensa a commercianti, artigiani, partite IVA: sono loro che hanno fat… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! LA NOSTRA #COPPAITALIA INIZIA ADESSO! FOOOOOOOOOOORZA JUVEEEEEEEEE! LIVE… - nemindipity_ : RT @monchildnj: Mi spice dirvelo anche se io vorrei che i BTS venissero in Italia qui ci sono troppe persone che sono CRINGE/Solo Stan e kp… -