Lapo Elkann, continua la fisioterapia a St. Moritz per il 42enne di casa Agnelli (FOTO) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lapo Elkann beccato a fare fisioterapia: inizia a riprendersi dopo il brutto incidente subito in Israele continua la fisioterapia per Lapo Elkann, 42enne rampollo di casa Agnelli. Ha avuto un brutto incidente d’auto in Israele che lo ha costretto a dover per forza riprendere la mobilità grazie a degli esercizi specifici. Infatti, la fisioterapia la sta facendo a San Moritz dove il rampollo di casa Agnelli si sta impegnando al massimo per riuscire a riprendere tutte le funzionalità fisiche. Infatti, dopo l’incidente che ha avuto tra Gerusalemme e Tel Aviv in Israele, è stato in coma per due giorni. E’ rimasto ferito in maniera molto seria con delle ammaccature profonde che quindi, lo hanno obbligato poi a rimettersi in sesto. Ovviamente ha avuto un forte disagio psicologico dopo essere scampato alla morte ed essersi preso un grande spavento. Piano piano sta guarendo ed ... kontrokultura

