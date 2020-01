L’agenzia di pompe funebri Taffo prende in giro Salvini: “È vero che lei è spacciato?” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lo sfottò dell’agenzia funebre Taffo a Salvini “È vero che lei è spacciato?”, recita la locandina pubblicata su Facebook oggi, 22 gennaio, da Taffo Funeral Services. L’agenzia funebre commenta a suo modo il gesto dell’ex ministro dell’Interno che ieri sera si è presentato sotto casa di un cittadino del quartiere periferico Pilastro di Bologna citofonando a una famiglia di origine tunisina di “presunti spacciatori” scortato dalla signora che ha fatto la “segnalazione” e da un gruppo di giornalisti. “Lei spaccia?”. Salvini che citofona a casa di un tunisino è il vero punto di non ritorno (di Luca Telese) Il leader della Lega citofona al presunto spacciatore e chiede di poter salire in casa. In diretta Facebook. Il gesto messo in atto da Matteo Salvini ha indignato il mondo della politica e non solo. Sul caso è intervenuto anche ... tpi

avatar1dory : Esticazzi “Mantieni la distanza di sicurezza. Altrimenti il prossimo passaggio te lo diamo noi”: la pubblicità “p… - PrimaStampa_eu : CRONACA PALERMO - Cadaveri 'rubati' al cimitero: arrestato giovane titolare di un'agenzia di pompe funebri. Indagat… - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: “Mantieni la distanza di sicurezza. Altrimenti il prossimo passaggio te lo diamo noi”: la pubblicità “progresso” dell’ag… -