La vita e la morte di Emanuele Severino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una filosofia della risposta. Non c'è miglior definizione per sintetizzare il pensiero di Emanuele Severino, nato a Brescia il 26 febbraio 1929 e scomparso lo scorso 17 gennaio. Il suo pensiero può essere considerato un costante tentativo di rifissare quei paletti filosofici fatti saltare da Martin Heidegger. Non è un caso, infatti, che Severino si sia occupato del filosofo tedesco già nella sua tesi di laurea all'Università di Pavia nel 1950. A causa della mancanza di soluzione ai problemi posti, Heidegger viene considerato come il pensatore che più sistematicamente ha declinato la filosofia come modalità interrogativa del pensiero. Tanto che dopo di lui si parla di "pensiero debole". La ricerca filosofica di Severino, invece, ha cercato fin dall'inizio di indicare il contesto in cui la problematicità heideggeriana poteva non restare in sospeso. Il ... agi

