Italia's Got Talent 2020, la seconda puntata stasera su TV8! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) stasera su TV8, alle 21:30, la seconda puntata di Italia's Got Talent 2020, la nuova edizione dello show che quest'anno vedrà Joe Bastianich tra i giudici. Italia's Got Talent 2020 torna con la seconda puntata da stasera su TV8, dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana con le prime Audizioni. Il Talent show più divertente della tv Italiana, giunto alla decima edizione, prodotto da Fremantle, schiera in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello. Nella prima puntata Mara Maionchi ha usufruito del suo Golden Buzzer, che garantisce l'accesso in finale, premiando l'esibizione della squadra di Taekwondo che, con il messaggio finale "La pace è più preziosa del trionfo", ha stupito ed emozionato giuria e pubblico. Questa settimana sul palco troveranno ...

