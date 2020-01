Invito a Teatro: l’appuntamento è con Marisa Laurito in “Nuie simm’e do Sud” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Invito a Teatro” per la direzione artistica di Giambattista Assanti presenta Marisa Laurito in “Nuie simm’e do Sud”. l’appuntamento è per il 26 gennaio alle 18:30 al Teatro San Marco. Accompagnata da Charlie Cannon, noto per i suoi live show e per aver collaborato con note voci del panorama italiano quali Milva, Zucchero, Ornella Vanoni, Renato Zero, Marisa Laurito racconta il sud non solo di Napoli, ma del mondo, con i suoi pregi, difetti, colori, tradizioni e episodi di vita vissuta. I brani, quasi tutti conosciuti al grande pubblico, sono tratti dal repertorio napoletana, statunitense e hispano-americana. Molte le citazioni ed i ricordi dei compagni di viaggio della Laurito da Eduardo de Filippo con il quale esordì in Teatro a Renzo Arbore; Luciano de Crescenzo. L'articolo Invito a Teatro: l’appuntamento è con Marisa Laurito in “Nuie simm’e do Sud” ... anteprima24

