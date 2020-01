Il video di Salvini che citofona al “tunisino”: «Scusi, lei spaccia?» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Matteo Salvini si è presentato nella serata di ieri al Pilastro, uno dei quartieri più caldi di Bologna, per citofonare – su indicazione di un’altra persona – a una persona accusata di spacciare nella zona. Ovviamente senza alcuna prova. Il video di Salvini che citofona agli “spacciatori” a Bologna (e la sua foto con l’ultras condannato per spaccio) Nel video il Capitano passeggia accompagnato da un’altra persona che gli dice che la persona a cui sta per citofonare “è uno spacciatore”, ma “è regolare”. Poi suona, l’altro risponde e Salvini gli chiede “Lei è il signor Jaja?”, e continua: “Ci può far salire? Perché ci dicono che da lei parte lo spaccio della zona, ce lo han detto i cittadini, è giusto o sbagliato?”. A quel punto la persona che ha risposto chiude il citofono e Salvini dice: ... nextquotidiano

marattin : Stamattina in Tv mi sono inaspettatamente trovato di fronte Matteo Salvini, che ha iniziato - al solito indisturbat… - AlessiaMorani : Ecco il video di #Salvini che suona al campanello di una casa a #Bologna chiedendo se li abita uno spacciatore. Fa… - Capezzone : +Ieri a @Qrepubblica #quartarepubblica+ Clippino IMPERDIBILE - Dialogo con la Pd Malpezzi. #Gregoretti,… -