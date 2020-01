Il calcio l’anno scorso ha speso 7,35 miliardi di dollari in trasferimenti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La FIFA dà i numeri del calciomercato. E sono numeri d’oro. Il “Global Transfer Market Report 2019”, lo studio che analizza i trasferimenti internazionali dei calciatori dell’anno scorso dice che il pallone ha investito 7,35 miliardi di dollari solo per i cambi di società, con una crescita del 5,9% rispetto al 2018. In totale nel 2019 hanno cambiato maglia 18.042 giocatori, circa 1.500 in più rispetto all’anno precedente. Di questi, il 64,3% si è trasferito a contratto scaduto, il 13,5% in prestito e solo l’11,6% a titolo definitivo. Ma il totale della spesa riguarda solo il 14,88% di queste operazioni. Il resto, l’84,9%, è stato a costo a zero. L’elite del mercato, cioè con spese oltre i 10 milioni, si riduce solo a 176 calciatori. Il grosso del mercato si muove in Europa: 10.305, di cui 375 sono arrivati in Italia (con un’inversione di tendenza del ... ilnapolista

