House of Esports torna su DMAX con la seconda stagione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, DMAX annuncia l'arrivo della seconda stagione di House of Esports. Da sabato 25 gennaio andrà infatti in onda alle 14 sul canale 52 del gruppo Discovery Italia i nuovi episodi della trasmissione dedicata al fenomeno dei videogiochi competitivi condotta da Daniele Bossari, che anche in questa nuova edizione dello show sarà affiancato da Sara "Kurolily" Stefanizzi per condurre gli spettatori alla scoperta di novità provenienti dai giochi più popolari del panorama Esport, aggiornamenti dai tornei principali di tutto il mondo, interviste ai top gamer e dibattiti sui temi più caldi.Per la prima volta quest'anno House of Esports ospiterà un format originale interattivo dedicato al gaming e alla community: #PLAYTHEPRO, una sfida di Brawl Stars tra le squadre capitanate dalle due star dello streaming Davide «Grax» Grasselli e Simone "Nemos" D'Orazio, che daranno ... eurogamer

