Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano si scaglia contro Alfonso Signorini e non solo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Salvo Veneziano sembra molto agguerrito verso alcuni concorrenti e lo stesso conduttore del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto l’ex gieffino Grande Fratello Vip: la squalifica di Salvo Veneziano A pochi giorni dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese si sono resi protagonisti di un episodio molto spiacevole. Salvo, dopo una cena con gli inquilini della Casa, si è lasciato andare ad espressioni irripetibili su Elisa De Panicis. Gli altri hanno riso a crepapelle. Per questo la produzione ha deciso di squalificare immediatamente Salvo e di mandare in nomination gli altri. Salvo contro tutti Salvo ha chiesto più volte scusa per le frasi pronunciate dicendo che da anni combatte la violenza sulle donne e che si è semplicemente lasciato andare a discorsi ironici con i suoi amici. ... kontrokultura

