Ferrara, il sindaco leghista: “Case popolari prima ai ferraresi”. Ma suo vice con stipendio da 4.800 euro non lascia l’alloggio pubblico (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A Ferrara, la città in cui il vicesindaco leghista, Nicola Lodi detto Naomo, continua a mantenere la casa popolare assegnatagli quando era un barbiere e certo non percepiva lo stipendio attuale di 4.800 euro al mese (ma le sue entrate del 2019 saranno dichiarate solo nell’Isee del 2021), la Giunta del sindaco Alan Fabbri approva un regolamento “rivoluzionario”, come lo definisce il primo cittadino, che assegnerà “le case popolari prima ai ferraresi e a chi da più tempo risiede sul territorio”. Da tempo la Lega attacca le graduatorie di edilizia residenziale perché “colpevoli” di “favorire” gli stranieri. Una faccenda considerata un problema anche Fratelli d’Italia, tanto che, a Bologna, il consigliere comunale Marco Lisei e il parlamentare Galeazzo Bignami hanno girato un video in cui riprendono i campanelli delle case popolari, mostrando che i ... ilfattoquotidiano

