Di Maio:"portato a termine mio compito"

"Per stare al governo serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata: ci ho lavorato un anno e hoil mio. Ora inizia il percorso verso gli Stati generali". Lo dice il capo M5s Luigi Diparlando al Tempio di Adriano. "E' giunto il momento di rifondarsi: oggi si chiude un'era.Ed è per l'importanza di questo momento che ho iniziato a scrivere questo documento un mese fa". Ha detto ancora il presidente nel suo discorso.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)