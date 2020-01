Defending Jacob, Chris Evans protagonista della serie Apple - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Defending Jacob, nuova miniserie tv targata Apple, sarà un dramma familiare che vedrà protagonista Chris Evans. Ecco di cosa parla e quando usciranno gli episodi Chris Evans sarà al centro della prossima miniserie tv di Apple, Defending Jacob, in arrivo ad aprile sulla piattaforma streaming del colosso di Cupertino. Defending Jacob, trama La storia su cui si basa questa miniserie tv targata Apple si ispira al libro di William Landay “In difesa di Jacob”, uscito in Italia nel 2012. Andy Barber è un assistente procuratore distrettuale di una piccola città del Massachusetts il quale si ritroverà a dover decidere tra l’amore per il figlio e la correttezza della sua professione. Il figlio quattordicenne Jacob è infatti tra i principali sospettati di aver commesso l’omicidio di un suo compagno di classe. Un cast di livello per la serie tv Apple Nel ruolo di Andy ... ilgiornale

